DA LECCE A SAN GALLO: QUASI 2.000 CUORI VIOLA PRONTI A METTERSI IN CAMMINO

Non potrà comprensibilmente esserci un ennesimo esodo di questo avvio di stagione (tra la Toscana e il Salento ci sono in linea d'aria oltre 800 chilometri) eppure anche stavolta il popolo viola è pronto a far sentire la sua vicinanza alla Fiorentina in vista della trasferta di Lecce. In attesa dei numeri definitivi, ad oggi per la gara del "Via del mare" sono stati staccati circa 600 tagliandi per il settore ospiti, un numero certamente inferiore rispetto alle ultime trasferte che hanno visto il tifo organizzato della Fiesole ma che testimonia in ogni caso la grande voglia di dare seguito agli ultimi risultati conseguiti da Biraghi e compagni tra campionato e Conference League.

"Vi vogliamo così" è stato del resto il coro scandito in curva sia al termine del match con la Lazio che soprattutto in quello contro il Milan, dove poi la squadra è stata richiamata anche ai piedi della gradinata per prendersi tutti i dovuti applausi alla luce di un successo di prestigio che mancava da tempo. Un legame sempre più profondo quello tra il tifo e i giocatori viola, come testimoniato non solo dalle belle esultanze "condivise" viste al Gewiss Stadium anche dal seguito eccezionale che i supporters della Fiorentina hanno mostrato nelle prime tre trasferte di questo campionato: erano 3.532 i tifosi presenti al Tardini per la prima giornata di Serie A, 1.300 circa (il massimo della capienza del settore ospiti) quelli saliti a Bergamo e quasi 4mila quelli che si sono spostati nella vicina Empoli, sfruttando anche la "motorinata" in Fi-Pi-Li inscenata dalla Fiesole.

Ma i preparativi sono ormai ad ottimo punto anche in vista della trasferta di San Gallo, la seconda di questa Conference League dopo quella che ha visto protagonisti circa 300 eroi che hanno scelto di assistere dal vivo al playoff di ritorno contro la Puskas Akademia a Felcsut, in Ungheria, a fine agosto: in vista dell'appuntamento in Svizzera saranno in tutto 1.100 i tifosi della Fiorentina che con tutti i mezzi disponibili - macchina, bus, aereo e treno - raggiungeranno il cantone elvetico: il sold-out è già stato registrato da ore con un unico sogno nel cuore, ovvero vincere e continuare a stupire.