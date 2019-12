DA DRAGOWSKI A LIROLA, PASSANDO PER RASMUSSEN: C'È CHI IACHINI LO CONOSCE GIÀ

Ormai è deciso: Giuseppe Iachini sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Una notizia che ha trovato pareri contrastanti tra i tifosi, così come probabilmente tra alcuni giocatori della rosa attuale.

Ci sono giocatori che conoscono il tecnico nato ad Ascoli da molto tempo e altri che lo hanno incrociato per un breve tratto della propria carriera. Di sicuro l'approdo di Iachini sulla panchina viola cambia molto in prospettiva per la società gigliata, non solo per il prossimo calciomercato (QUI le eventuali soluzioni tattiche).

La Fiorentina deve ritrovare la scintilla perduta, e Beppe la cercherà puntando anche su coloro che già conosce. Innanzitutto i due portieri, Terracciano e Dragowski, che hanno avuto Iachini all'Empoli l'anno scorso: il portiere italiano non è mai sceso in campo nei due mesi in cui si sono incrociati, mentre Dragowski è approdato in azzurro proprio sotto la gestione Iachini e con il tecnico ha giocato quattro partite, subendo 8 gol. Per concludere la parentesi Empoli c'è Rasmussen, che con Iachini ha avuto un'esperienza tra alti e bassi giocando sei partite consecutive prima di essere panchinato definitivamente.

Infine c'è Pol Lirola, il terzino pagato oltre 13 milioni dalla Fiorentina in estate e protagonista di un inizio di stagione negativo. Fu proprio Iachini a ridare spazio al terzino nella stagione 2017/18 del Sassuolo, e con quello che sarà il prossimo allenatore della Fiorentina lo spagnolo ha fatto vedere probabilmente le cose migliori. Lirola è senza dubbio uno dei giocatori che più di tutti sperano che Iachini arrivi presto, così da voltare pagina e cambiare la sua esperienza in viola. Una speranza che ha anche la dirigenza gigliata.