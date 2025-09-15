Da domani testa al Como, si riparte dagli ultimi 20' col Napoli e qualche certezza

La Fiorentina riavvolge il nastro dopo il passo falso con il Napoli e domani tornerà al lavoro per concentrarsi sul Como che anche stasera è apparso in grande spolvero contro il Genoa, in particolare con Nico Paz e Khun. Sicuramente Pioli avrà preso appunti perché il tempo passa e i due soli punti in classifica gridano vendetta. Un inizio così male in campionato ha riportato indietro all'ultima stagione di Montella anche se non vanno dimenticate le due vittorie nei playoff di Conference. Contro il Polyssia valgono poco? Pur sempre vittorie sono e pur sempre un primo obiettivo centrato c'è stato. Quindi non buttiamo il bambino con l'acqua sporca, come recita un vecchio modo di dire.

Pioli dovrà ripartire dall'ultima parte di gara contro il Napoli stellare, dalla grande reazione e dalle certezze avute in quei 20 minuti circa. Come Fazzini che ha dimostrato di essere in forma (ma domani si capirà anche come sta Gudmundsson non convocato con il Napoli per via dell'infortunio alla caviglia rimediato in Nazionale) e Nicolussi Caviglia che in cabina di regia ha dato un contributo maggiore rispetto ad uno spento Fagioli. Così come in difesa il tecnico dovrà capire se è il caso di cambiare qualcosa e come aiutare un Comuzzo in difficoltà.