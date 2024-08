DA AMRABAT A KAYODE FINO AGLI "ESUBERI": È ANCHE IL TEMPO DELLE CESSIONI

FirenzeViola.it

In questi tre ultimi giorni di calciomercato la dirigenza viola, oltre a piazzare gli ultimi colpi per ultimare la rosa, dovrà pensare anche a come sfoltirla, soprattutto per fare posto a chi arriverà. Su tanti giocatori viola ancora pendono dei punti interrogativi, per motivi sicuramente diversi. Il futuro di loro si deciderà tutto in queste ultime 72 ore. Oltre ai vari "esuberi" che la Fiorentina proverà a piazzare, sono da registrare le offerte pervenute alla società viola per Amrabat e Kayode, due giocatori che al momento la Fiorentina sarebbe intenzionata a tenere e che dovrebbe sostituire obbligatoriamente in caso di cessione in una vera e propria corsa contro il tempo.

Kayode e il pressing del Brentford

La squadra inglese è piombata su Kayode e non molla la presa. Dopo la prima proposta formulata nei giorni scorsi, il Brentford sembra pronto a rilanciare e tentare l'acquisto last minute. L'offerta iniziale non è stata considerata idonea dai dirigenti viola, ma nel caso in cui il club inglese dovesse riuscire a completare una cessione, potrebbe trasformare il prestito con obbligo condizionato in un obbligo senza condizioni, sempre con un investimento in termini economici di circa 22 milioni di euro.

Rebus Amrabat, sullo sfondo c'è il Fenerbache

La permanenza del marocchino continua ad essere tutt'altro che certa. Su di lui è costante il pressing della squadra di Mourinho che sarebbe arrivato a formulare una prima offerta alla squadra viola per acquistare le prestazioni dell'ex Manchester United. Nonostante in queste prime tre gare di stagione Amrabat sia stato centrale per Palladino, il centrocampista è seguito da diversi club, anche dal Napoli, e il suo futuro rimane in dubbio.

Brekalo, Barak e Ikone: chi verrà ceduto?

Sulla trequarti non c'è spazio per tutti e tre. Qualcuno dovrà essere sacrificato. Gli indiziati principali sono Brekalo e Ikone. Per quest'ultimo qualche sirena è arrivata dalla Premier League (Wolverhampton e Leicester) ma per il momento nessuna delle due sembra una pisa concreta. Per il croato c'è stato l'interesse di alcuni club italiani, dall'Empoli e Parma, ma nessuno ha affondato i colpi. Infine su Barak rimane vivo l'interesse del Cagliari.