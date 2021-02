D. ROSSI A FV, I gol dipendono dalla qualità di gioco

L'ex tecnico della Fiorentina, Delio Rossi, ha parlato ieri a FirenzeViola.it delle difficoltà realizzative dell'attacco di Cesare Prandelli: "Non credo sia un problema di qualità: l’attacco della Fiorentina come valore dei giocatori non è inferiore a tante squadre che la precedono. Certo, non c'è un Batistuta della situazione, o per dire qualche nome contemporaneo, un Ronaldo o Lukaku, insomma qualcuno che faccia la differenza da solo. Un fuoriclasse c’è, Ribery; ma il francese non è un terminale offensivo, poche volte è andato in doppia-cifra durante la sua carriera. Non ho mai avuto grandi campioni in attacco, ma penso che la difficoltà nel segnare non dipenda dai singoli ma dalla qualità e dalla mole di gioco: se in una partita arrivi due volte a tirare è probabile che non segni. Se ci arrivi dieci volte, un gol bene o male lo fai... ".

