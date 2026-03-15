Domenica di rifinitura: occhi su Kean, il programma di oggi in casa Fiorentina

Domenica di rifinitura: occhi su Kean, il programma di oggi in casa FiorentinaFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Giornata di rifinitura in casa Fiorentina. La domenica della squadra di Vanoli passerà sul campo, al Viola Park, dove De Gea e compagni ultimeranno la preparazione al match di domani sera contro la Cremonese. Seduta di allenamento prevista per il pomeriggio, con le attenzioni del caso proiettate su Moise Kean e le sue condizioni fisiche. La sfida dello Zini è troppo importante, ma anche perdere ulteriormente l'attaccante sarebbe un errore che i viola non possono permettersi. Da capire, quindi, la sua eventuale presenza tra i convocati.