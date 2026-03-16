Cremonese-Fiorentina, ecco dove potete seguire la partita di stasera

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La ventinovesima giornata si chiuderà con Cremonese-Fiorentina: lo scontro cruciale dello Zini, programmato stasera alle ore 20.45, sarà trasmesso in diretta esclusiva da Dazn per gli abbonati. Per chiunque volesse seguire la partita con noi, ricordiamo la consueta diretta testuale su FirenzeViola.it e la radiocronaca su Radio FirenzeViola, affidata al nostro inviato a Cremona Andrea Giannattasio, con a seguire un ampio post-partita con i vostri commenti (whatsapp al 3487513933, chiamate allo 055771171) e le voci dei protagonisti.