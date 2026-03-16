Fiorentina U20-Roma U20, botta e riposta Almaviva-Trapani: al 45' 1-1
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Fiorentina e Roma chiudono i primi 45' minuti della gara valida per la 30esima giornata del cmapionato Primavera con il parziale di 1-1. I giallorossi sono passati in vantaggio già al quarto d'ora con Almaviva ma la Fiorentina ha riacciuffato il pari al 39' con Trapani. Con questo pareggio la Roma sarebbe prima con 52 punti, scavalcando Parma e Cesena a 51, mentre la Fiorentina resterebbe al quarto posto con 50 punti.
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Copertina
Tommaso LoretoDa Napoli il primo assist, il Lecce va ko e la classifica è in evoluzione. Cremona tappa fondamentale, una Viola pragmatica attende responsi su Kean
Alberto PolverosiLo spareggio di Cremona per evitare una vergogna tremenda. Se vanno in B, questi viola saranno per sempre cancellati dalla memoria di Firenze. La croce dei calci piazzati: Vanoli stia attento ai due metri di Djuric
Luca CalamaiUna vittoria che regala fiducia. Speriamo che Gud ritrovi sicurezza dopo il gol decisivo. E ora a Cremona abbiamo bisogno di Kean. Vietato scendere in campo puntando al pari
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