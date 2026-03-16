Fiorentina U20-Roma U20, botta e riposta Almaviva-Trapani: al 45' 1-1

vedi letture

Fiorentina e Roma chiudono i primi 45' minuti della gara valida per la 30esima giornata del cmapionato Primavera con il parziale di 1-1. I giallorossi sono passati in vantaggio già al quarto d'ora con Almaviva ma la Fiorentina ha riacciuffato il pari al 39' con Trapani. Con questo pareggio la Roma sarebbe prima con 52 punti, scavalcando Parma e Cesena a 51, mentre la Fiorentina resterebbe al quarto posto con 50 punti.