CRAGNO, Resiste il Monza: la settimana prossima...

Sono numerosi i nomi passati al vaglio dalla Fiorentina per il posto di nuovo portiere. E se nelle ultime ore si sono registrati rallentamenti sui fronti Gollini e Vicario, mentre rimane più che acceso quello di Milinkovic-Savic, sul fiorentino (di nascita e di tifo) Alessio Cragno del Cagliari permane un interessamento, specie per un potenziale trasferimento in prestito, ma si deve registrare l’inserimento di quella che ormai è una scomoda concorrente: il Monza.

La squadra di proprietà di Berlusconi sta definendo numerose trattative, tra le quali quella per un nuovo portiere che affianchi Di Gregorio in vista della Serie A. Il classe ’94 dei sardi rimane un’idea ancora in piedi per il Monza, tanto che secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, nel corso della prossima settimana l’entourage del portiere dovrà vedere la dirigenza dei brianzoli per nuovi aggiornamenti.