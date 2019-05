CORVINO, Quanti incontri oggi: da ag Rasmussen a...

Giornata intensa al centro sportivo quella di oggi, con Montella concentrato a cercare sul campo un modo per sbloccare una situazione ormai cronica, mentre nei suoi uffici Pantaleo Corvino ha incontrato per tutto il giorno procuratori e intermediari di mercato. Insomma il dirigente viola tutto sembra tranne che in procinto di lasciare la Fiorentina visto il via vai di agenti. A parte Vinicio Fioranelli (CLICCA QUI) che insieme al figlio ha fatto una chiacchierata con il dg sui profili ai quali è interessato il tecnico, Corvino ha dovuto affrontare l'argomento giocatori in prestito visto che al centro sportivo sono passati tre agenti che hanno tesserati viola in procinto di rientrare, anche se ci sarà l'esame Montella da superare.

Il primo è stato il danese Bjarne Goldbæk (CLICCA QUI), agente di Rasmussen dell'Empoli (segue anche Andersen della Samp) in compagnia di Ludovico Spinosi e Stefano Mauri. In realtà il secondo lavora molto con il Brasile ma ha fatto l'intermediario anche per giocatori del Nord Europa, come Odegaard, che dopo il flop al Real (dove è finito troppo presto) ora è nel mirino dell'Ajax e chissà che il discorso non sia finito anche su di lui.

È stata poi la volta di da Giocondo Martorelli (CLICCA QUI), procuratore di Ranieri in prestito al Foggia e Gori, attualmente al Livorno. Anche quest'ultimo avrà chiesto rassicurazioni sul futuro dei due giovani, il difensore che ha disputato una buona stagione da titolare, mentre l'attaccante ha faticato un po' di più a trovare spazio. Chi ha preso sicurezza da questi mesi ad Empoli e non vuole smettere i panni del titolare è il portiere Dragowski che difficilmente senza competizioni europee sceglierà di tornare riserva di Lafont. Ed ecco spiegata anche la visita del suo agente Mariusz Kulesza.