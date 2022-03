CORSA EUROPA DA RIPRENDERE. L'OBIETTIVO PUÒ ESSERE LA DEA

Capitalizzare il massimo dei punti ora per poi giocarsi ad aprile la volata Europa sulle romane o, perché no, sull'Atalanta. Il bivio è rappresentato infatti anche e soprattutto da queste due partite rimaste prima della sosta, Bologna domenica prossima (ore 12.30) e Inter il 19 marzo (ore 18). I nerazzurri in particolare hanno ritrovato uno strepitoso Lautaro sia in campionato che ieri in Champions (anche se la vittoria non sia valsa il passaggio del turno) e nonostante un periodo di appannamento che gli ha fatto perdere la vetta, in queste due gare cercheranno di restare attaccati al Milan forti anche di un recupero da giocare. La squadra di Inzaghi insomma è pur sempre una capolista in pectore, forte e con giocatori in grado di fare la differenza e soprattutto giocherà a San Siro.

Ecco perché per la Fiorentina è fondamentale riprendere la propria corsa domenica al Franchi contro un più abbordabile Bologna, sempre che la squadra di Italiano giochi come sa. Il Bologna arriva con qualche assenza, è vero, soprattutto se non dovesse recuperare Medel, ma è pur sempre ostica, combattiva come il suo allenatore che uno scherzetto alla sua ex squadra lo farebbe sempre volentieri, e imprevedibile, va presa dunque con le molle e con la giusta considerazione.

I tre possibili punti, nella speranza che diventino 4 o 6 il 19, sono importanti per la classifica viola che vede la Lazio a tre punti ma in vantaggio con gli scontri diretti mentre Roma e Atalanta sono a 4. Con le romane in ripresa, proprio la Dea, sulla quale la Fiorentina ha gli scontri diretti a favore, potrebbe essere il nuovo obiettivo da puntare, visto che in classifica la squadra di Gasperini ha perso qualche colpo e per la Champions è stata superata dalla Juventus. La Fiorentina dalla sua ha anche una gara da recuperare, con l'Udinese, la settimana prima (o quella dopo) di Pasqua che può rilanciarla proprio in questo quartetto a caccia di posti Europa. Ma ogni discorso sarebbe inutile se la Fiorentina, dopo tre frenate in termini di punti, non tornerà a correre.