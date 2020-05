CORONAVIRUS, Non solo Serie A: tutte le ultime

Aggiorniamo quotidianamente sulle notizie extra Serie A, che vedono tutti i campionati europei dover affrontare la questione coronavirus.

SPAGNA - Ripartono gli allenamenti in Spagna. Con un comunicato, la Liga ha reso noto che questa settimana i club di prima e seconda divisione torneranno in campo dopo aver ricevuto l'ok dal Ministero della Salute.

FRANCIA - Con la sospensione del campionato in Francia è emersa la necessità di trovare un sistema di supporto per i club che, privati degli introiti della parte finale di stagione, rischiano di andare in difficoltà a livello di bilancio. Per questo motivo la LFP, la lega dei club professionistici di Ligue 1 e Ligue 2, ha votato a favore del progetto di prestito garantito dallo Stato francese presentato dalla dirigenza. Secondo quanto riportato da L’Equipe l’ammontare del prestito arriva a circa 224,5 milioni di euro.

BRASILE - E' caos sulla ripartenza del calcio anche in Brasile. Il Presidente Jair Bolsonaro si è detto favorevole, così come il ministero della Salute, ma il fatto che nel paese cinque volte campione del mondo ogni stato abbia una propria federazione regionale complica le cose, e si assiste a una girandola di decisioni. Un caso emblematico è quello di Rio de Janeiro dove la federcalcio locale (Ferj) ha autorizzato la ripresa degli allenamenti dei club "se c'è l'accordo con i giocatori", come ha specificato il presidente della Ferj Rubens Lopes. Poche ore dopo però è arrivato lo stop da parte sia del Governatore dello stato di Rio, sia da parte del gabinetto del sindaco della megalopoli carioca.

GERMANIA - La Federazione tedesca ha reso noto quest'oggi che tra prima e seconda divisione sono stati effettuati negli ultimi giorni 1.724 test e sono stati individuati dieci positivi. La notizia, questo pomeriggio, è stata diramata direttamente dalla Federazione che però non ha svelato né i club coi quali questi positivi lavorano, né i nomi.

RUSSIA - Pessimismo sulla ripresa del campionato in Russia. Igor Shalimov, tecnico dell'Akhmat Grozny, ha dichiarato in merito al canale Youtube Futbol Bigi (Футбольный Биги): "Ho la sensazione che non finiremo il campionato". L'ex giocatore di Foggia e Inter ha inoltre aggiunto: "La squadra si riunisce il 10, ma ci sarà un problema con gli stranieri perché gli aeroporti sono chiusi. Sarà tutto più chiaro il 15 maggio, quando ci sarà una conferenza con tutti i dirigenti dei club".

PREMIER LEAGUE - In Premier League, dove alcuni club hanno già ripreso le sedute di allenamento individuali all’interno dei centri sportivi, si continua a spingere per la ripresa del campionato. Il protocollo che dovrà indicare modalità e precauzioni da prendere per gli allenamenti è oramai pronto, ma almeno fino alla prossima settimana servirà attendere, spiega la BBC. Il primo ministro Boris Johnson infatti comunicherà al paese la roadmap per uscire dal lockdown solo nella giornata di domenica 10, dopodiché la Premier League potrà tornare a riunirsi per recepire le direttive e muoversi di conseguenza con l'obiettivo dichiarato di tornare in campo per concludere la stagione.