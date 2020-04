CORONAVIRUS, Non solo Serie A: tutte le ultime

Cerchiamo di aggiornare anche su tutti i temi extra Fiorentina che vengono coinvolti dal coronavirus. Questa volta teniamo d'occhio i maggiori campionati di calcio europei, e non solo.

SCOTTISH PREMIERSHIP: I campionati di Championship, League 1 e League 2 scozzesi sono terminati. Questo è stato deciso dopo il voto dei club a seguito della pandemia da coronavirus che ha costretto allo stop. Per questo motivo il Dundee United è stato dichiarato campione di Championship e promosso in Premier League. Il Raith Rovers ha vinto la League 1 e il Cove Rangers è campione della League 2. Nessuna squadra, invece, verrà retrocessa.

LIGUE 1: Bella iniziativa del Saint-Etienne, in aiuto del servizio sanitario nazionale per la lotta al coronavirus. Il club ha deciso di avviare una raccolta fondi vendendo biglietti virtuali alla simbolica cifra di un euro per la finale di Coupe de France, che i verts avrebbero dovuto giocare il 25 aprile contro il Paris Saint-Germain. Attenendosi pertanto alla capienza dello Stade de France, sede della finale, sono stati messi in vendita 80mila "biglietti". Operazione che il club ha dichiarato terminata oggi, dato che lo stadio non solo si è virtualmente riempito ma le donazioni sono state persino superiori all'obiettivo prefissato. Infatti l'ASSE ha raccolto ben 88.085 euro.

PREMIER LEAGUE: Secondo quanto riportato da Sky Sport venerdì ci sarà un meeting fra i club di Premier League per fare il punto della situazione riguardo alla ripresa del campionato. Sebbene il Regno Unito sia fra i paesi più colpiti dal coronavirus e che una ripresa prima di giugno sia improbabile, ci sono molti club che ancora si auspicano di poter portare a termine il torneo entro il 30 giugno, questo perché andare oltre significherebbe problemi ulteriori, come i contratti dei calciatori e di sponsorizzazione che terminano. Fonti britanniche sostengono che dal meeting non saranno prese decisioni definitive, dato che la ripartenza è subordinata dalle direttive del Governo.

BUNDESLIGA: Stop a tutte le manifestazioni sportive fino al 31 agosto in Germania. La decisione è stata presa dal Governo tedesco ma per quel che riguarda la Bundesliga potrebbe esserci un'eccezione, visto che la massima serie spera di poter ripartire a metà del mese prossimo ma a porte chiuse.