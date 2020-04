CORONAVIRUS, Non solo Serie A: tutte le ultime

L'allarme dovuto alla repentina diffusione del Coronavirus si sta espandendo più o meno in tutto il mondo. Di seguito le ultime novità legate al famigerato virus dal calcio internazionale.

LIGA: Dopo alcune settimane difficili, finalmente a Valencia può ritornare il sereno. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, tutti i calciatori e i membri dello staff inizialmente positivi al coronavirus sono guariti. Questi sono stati sottoposti al tampone di controllo e sono risultati negativi. Il Valencia è stata una delle squadre maggiormente colpite dal COVID-19 in Europa: nel club spagnolo si sono registrati dieci contagi tra i calciatori, più altri all'interno dello staff. Dopo aver annunciato la positività di Mangala, Garay e Gayá, la società, di comune accordo con la squadra, aveva deciso di non rivelare l'identità delle altre persone che avevano contratto il coronavirus, bensì di comunicare soltanto che circa il 35% dei tesserati del club era risultato infetto.

LIGUE 1: ll Bordeaux mette a disposizione l'autobus del club per per consentire a 18 operatori sanitari della Nouvelle-Aquitaine di raggiungere l'ospedale di Mulhouse. L'Agenzia Sanitaria Regionale della Nouvelle-Aquitaine ha accettato la proposta del presidente del Bordeaux, di utilizzare il suo autobus, consentendo così agli assistenti di raggiungere Mulhouse più rapidamente, visto che l'accesso in treno è più difficile a causa della riduzione del traffico ferroviario.