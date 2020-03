CORONAVIRUS, Non solo Serie A: tutte le ultime

L'allarme dovuto al fenomeno della repentina diffusione del Coronavirus si sta espandendo più o meno in tutto il mondo. Di seguito le ultime novità legate al famigerato virus dal calcio internazionale.

INDONESIA - L'emergenza Coronavirus ferma il calcio anche in Indonesia. Stop al campionato per le prossime due settimane. L'ultima giornata si è giocata regolarmente, ad eccezione di una partita che si è giocata a porte chiuse: quella fra il Persija Jakarta di Marco Motta ed il Bhayangkara United.

SPAGNA - Se la Liga non riprendesse più a causa dell'emergenza Coronavirus, cosa accadrebbe in Spagna? La situazione è molto simile a quella che viviamo in Italia e già sono montate le polemiche. Sport, dalla Catalogna, in prima pagina titola così: "Il Barcellona reclamerà la Liga". D'altronde i blaugrana sono primi in classifica.

ECUADOR - Anche in Ecuador hanno deciso di sospendere il campionato. Nei giorni scorsi la Federazione aveva annunciato di voler continuare a giocare a porte chiuse ma in questi minuti ha cambiato questa disposizione decidendo per la sospensione del campionato nonostante fossero state giocate due partite della quinta giornata. L'emergenza Coronavirus dunque è arrivata anche in Ecuador.

TURCHIA - Nonostante l'emergenza Coronavirus che sta colpendo tutta in Europa, in Turchia il campionato non si è fermato e domani è in programma il match Scudetto tra il Trabzonspor e l'Istanbul Basaksehir. Una decisione che non è stata presa per nulla bene da Obi Mikel, ex centrocampista del Chelsea che attualmente milita nel Trabzonspor e su Instagram ha scritto chiaramente di non voler giocare: "Nella vita c’è altro oltre al calcio. Non mi sento sereno e non voglio giocare a pallone in una situazione simile. In un momento così complicato, tutti dovrebbero essere a casa con le proprie famiglie e le persone che amano. La stagione dovrebbe essere totalmente cancellata, visto che tutto il mondo vive tempi così turbolenti".

INGHILTERRA - Lo stop della Premier League a causa dell'emergenza legata al Coronavirus, potrebbe rappresentare un grosso problema in ottica futura per West Ham e Tottenham. Come riporta il Mirror infatti, i due club inglesi dovranno studiare un modo per completare le gare casalinghe il prima possibile, visto che gli stadi dei due club sono già prenotati per diversi eventi estivi.