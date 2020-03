CORONAVIRUS, Non solo il calcio: tutte le ultime

Il mondo è sconvolto dal Coronavirus. Indubbiamente il COVID-19 sta segnando la vita di tutti noi costringendoci a modificare le nostre abitudini, ma non solo. Per questo, FirenzeViola.it ha deciso quotidianamente di aggiornare anche sulle notizie più importanti extra-calcio.

RUGBY - Anche il SuperRugby, il torneo annuale tra le franchigie delle federazioni neozelandese, australiana, sudafricana, argentina e giapponese, si ferma per l'emergenza coronavirus. Si giocheranno le gare de weekend, poi la sospensione: al momento quelle rimanenti sono rinviate a data da destinarsi.

GOLF - Anche il golf viene colpito dal coronavirus. Il PGA Tour ha deciso che l'Augusta Masters, torneo in programma tra il 9 e il 12 di aprile, è rinviato a data da destinarsi. Il successivo sarebbe il PGA Championship di maggio.

FORMULA E - Non solo la Formula 1, si ferma anche la Formula E. La stagione è infatti stata sospesa temporaneamente, in considerazione della pandemia Coronavirus.

CICLISMO - Anche il Giro delle Fiandre cede il passo al Coronavirus. La classica del ciclismo, che dal 1919 non aveva conosciuto interruzioni, neanche durante la Seconda Guerra Mondiale, è stata infatti annullata. La partenza era prevista il 5 aprile, ma gli organizzatori hanno annunciato che non sarà possibile.

BASKET - La Lituania ha deciso di sospendere definitivamente il campionato di basket e proclamare lo Zalgiris Kaunas come campione nazionale. Si tratta del primo caso in cui si decide di non attendere un'eventuale ripartenza una volta che l'emergenza Coronavirus sia passata. La Federazione ha inoltre stabilito che non ci saranno retrocessioni.

BOXE - Il Coronavirus non ferma la boxe. Da oggi partirà infatti il programma delle qualificazioni olimpiche a Londra, tutto confermato almeno per ora. In gara anche il nostro Clemente Russo, che affronterà il britannico Frazer Clarke, campione del Commonwealth: “Egoisticamente devo ammettere di essere contento perché mi preparo da quattro anni per questo - riporta repubblica.it - d’altra parte, posso solo sperare che il mio avversario non abbia il Coronavirus”.

DANIMARCA E POLONIA - Anche Danimarca e Polonia chiudono le frontiere. A partire da mezzogiorno di oggi, l’accesso in Danimarca sarà consentito soltanto per l’ingresso merci, mentre da mezzanotte chiuderanno anche i confini polacchi. Provvedimenti analoghi sono presi anche da Cipro.

SCOZIA - Primo morto in Scozia per la pandemia Coronavirus. Lo riferisce il The Independent: si tratta dell’undicesima vittima nel Regno Unito. Il numero dei sudditi di Sua Maestà contagiati è salito 798 nella serata di ieri.

ITALIA - Il governo lavora al decreto legge sulle misure economiche per l’emergenza Coronavirus. Per quanto riguarda lo sport, secondo quanto riferito da Il Messaggero, tra le norme dovrebbero figurarne di sostegno nel settore dell’impiantistica sportiva, l’eventuale sospensione di versamenti, contributi e canoni e l’indennità per i lavoratori autonomi del settore sportivo sia nel settore professionistico che in quello dilettantistico.