CORONAVIRUS, Non solo calcio: tutte le ultime

Di seguito l'aggiornamento quotidiano sul tema coronavirus, che mostra le notizie più importanti a livello globale extra-calcio.

MLS: La MLS, tramite un comunicato ufficiale, ha spiegato quali sono le opzioni per poter portare a giocare la stagione 2020. "La MLS - si legge - sta cercando di capire quale formato applicare per disputare la stagione. Si ipotizza anche una finale di MLS Cup nel mese di dicembre". Costanti contatti anche con i vari giocatori per capire quale formula possa adattarsi meglio alle disposizioni governative che non permetteranno di scendere in campo prima dell'8 giugno.

TENNIS: La Laver Cup cede il passo al Roland Garros e al Coronavirus. Il torneo di tennis che mette di fronte Europa contro resto del mondo non si terrà nel 2020 ed è stato infatti rinviato all’edizione 2021, quando si disputerà comunque a Boston. La decisione, si legge, è dovuta a causa dei cambiamenti nel calendario del tennis internazionale. “Volevamo dare certezze a tutte le persone coinvolte - ha spiegato il CEO, Tony Godsick - i nostri pensieri vanno con tutte le persone che hanno subito l’impatto del Covid-19”. Lo spostamento, comunque, è dovuto soprattutto al fatto che la Laver Cup 2020 sarebbe coincisa con le nuove date del Roland Garros: il torneo di Parigi è stato infatti attualmente rinviato a fine settembre.