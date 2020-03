CORONAVIRUS, Non solo calcio: tutte le ultime

Non solo calcio. Il Coronavirus, come noto, ha cambiato praticamente tutto nel mondo attuale e in attesa che il virus rallenti la sua corsa, tutti gli sport devono prendere provvedimenti. Andiamo a vedere i principali.

CICLISMO - Rischia il Tour de France. La storia corsa a tappe potrebbe essere rinviata o addirittura annullata per l'anno in corso: Il ministro dello sport fracese Roxana Maracineanu, ieri è intervenuta ponendo seri dubbi sulla possibilità che il Tour de France possa corrersi regolarmente a partire dal prossimo 27 giugno: "Il Tour è un evento storico - ha detto l'ex nuotatrice argento olimpico a Sydney 2000 - ma le discussioni sono ancora in corso. C'è un'incertezza così come ce n'è per il rugby o il calcio. Questa pandemia ha un'incidenza molto forte anche sul settore sportivo".

MOTO GP - Mentre domenica Rossi, Marquez e tutti i piloti si sfideranno alla playstation correndo nel videogioco il gran premio del Mugello, a causa della pandemia è ufficiale il rinvio del GP di Jerez de la Frontera, previsto dall'1 al 3 maggio. Non è stata al momento individuata una data alternativa.