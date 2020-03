CORONAVIRUS, Non solo calcio: tutte le ultime

Il mondo è sconvolto dal Coronavirus. Indubbiamente il COVID-19 sta segnando la vita di tutti noi costringendoci a modificare le nostre abitudini, ma non solo. Per questo, FirenzeViola.it ha deciso quotidianamente di aggiornare anche sulle notizie più importanti extra-calcio.

OLIMPIADI: Possibile colpo di scena legato all'emergenza Coronavirus e al disputarsi delle Olimpiadi, previste nella prossima estate a Tokyo. Infatti, come annunciato dal Comitato Olimpico mediante una nota ufficiale, il vice-capo del comitato Kozo Tashima, anche presidente della JFA, federcalcio giapponese, è risultato positivo al Covid-19. Una notizia che rischia davvero di cambiare tutto.

BOXE: Il gruppo di lavoro del Cio che sovrintende alla boxe olimpica dopo il commissariamento dell'Aiba ha deciso lo stop immediato del torneo di qualificazione ai Giochi che si stava svolgendo nella Copper Arena di Londra. La commissione ha precisato che sono rinviati anche il torneo di qualificazione delle Americhe, che doveva cominciare a fine mese a Buenos Aires e quello dei 'ripescaggi' mondiali di maggio a Parigi.

RUGBY: La stagione di Premiership di rugby, massimo campionato inglese, verrà sospesa per cinque settimane, "in linea con le direttive del primo ministro Boris Johnson che ha confermato che il governo non vuole più le riunioni di massa". Lo si legge in una nota della stessa Premiership. "La sicurezza dei nostri fan, giocatori e staff è la nostra prima priorità e vorremmo augurare a tutti coloro che sono interessati i nostri migliori auguri e una pronta guarigione. Continueremo a lavorare a stretto contatto con DCMS e Public Health England, seguiremo i consigli degli esperti medici e lavoreremo con i nostri club per aiutarli a supportare le loro comunità in questo momento", si legge.

ISRAELE: Il Ministero della Sanità israeliana ha chiesto ai cittadini di non uscire dalle proprie case. Sono, pertanto, in corso forti restrizioni.

VIDEOGAME: In USA è stata annullata la fiera del videogioco internazionale "E3". Si è discusso tanto all'interno della comunità video-ludica se far uscire o meno le nuove console, con sono tanti giochi a tema pandemia che però verranno presentati più avanti. La Sony ha invece preso una decisione in controtendenza, perché domani sarà presentata al mondo la Play 5.