CONTRO LA VIOLA HA PERSO UNA FINALE. DESTINO, FUTURO E NON SOLO: ALLA SCOPERTA DI CITTADINI

Non solo per il futuro, Giorgio Cittadini, potrebbe far comodo alla causa della Fiorentina anche nell’immediato. Andando più nel dettaglio, il difensore classe 2002, si trova attualmente in Serie B in prestito al Modena, ma è di proprietà dell’Atalanta. Il giovane talento italiano è arrivato alla Dea all’età di 10 anni, crescendo nel vivaio bergamasco. La stagione precedente, per la precisione il 10 gennaio 2022, ha esordito per la prima volta in Seria A. Quel giorno l’Atalanta era impegnata in Friuli contro l’Udinese. Da quel momento ha collezionato un’altra presenza nel massimo campionato italiano. Da quando è passato al Modena invece, ha ottenuto, fin qui, 11 presenze in Serie B questa stagione. Inoltre, è stato anche inserito da Transfermarkt nella top 11 del campionato cadetto ed è uno dei giocatori che ha incrementato maggiormente il proprio valore in questa prima parte di stagione.

Come già detto prima, Cittadini, è cresciuto nell’Atalanta. In Primavera ha collezionato 35 presenze e 3 gol. E proprio con la maglia nerazzurra ci ha perso una finale di Coppa Italia Primavera, lo scorso 4 maggio 2022, contro la Fiorentina. Forse la più storica ed epica in casa viola: 1-0 con gol di Corradini al minuto 93. Cittadini, in quella partita presente al mezzo della difesa bergamasca, fu vero protagonista del gol gigliato. Proprio lui, dopo una serie di rimpalli, in modo involontario, servì "l’assist" a Corradini che fu glaciale nel concludere in porta. Destino? Forse. Ma la Fiorentina, per il futuro e il presente, segue il talento italiano con molta attenzione. Infine, Cittadini vanta anche un paio di presenze con la nazionale Under 21.