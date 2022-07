CONTRATTI, Ecco chi sono i 16 giocatori in scadenza

La Fiorentina si sta preparando per la prossima stagione e, oltre al mercato in entrata scandito dagli imminenti arrivi di Mandragora e Gollini, è di vitale importanza quello in uscita, con Italiano che deve far i conti con una lunga rosa da gestire. Nella giornata di oggi abbiamo analizzato su Firenzeviola.it la situazione contrattuale di tutta la squadra, e abbiamo notato che sono addirittura 16 i giocatori in scadenza, che equivale ad un terzo della squadra.

