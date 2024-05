CONFERENCE, Le squadre già qualificate ai playoff

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Con la sconfitta ad Atene la Fiorentina prenderà parte alla Conference League 2024/25 che terminerà con la finale a Wroclaw, in Polonia. La squadra viola è la settima già qualificata alla competizione, tutte le altre 29 (si giocherà un unico girone da 36 squadre) usciranno dai preliminari in programma a partire dal prossimo 11 luglio. Tra quelle 36 squadre, per ogni club saranno previsti 6 incontri sorteggiati dall'urna di Nyon e le prime 8 classificate al termine delle sfide accederanno direttamente agli ottavi, le altre invece si sfideranno in un turno ulteriore vista la mancata retrocessione dall'Europa League. Queste le squadre già qualificate alla prossima Conference:

Chelsea (ING)

Real Betis (SPA)

Heidenheim (GER)

Lens (FRA)

Basaksehir (TUR)

Cluj (ROM)

Fiorentina (ITA)

LEGGI ANCHE: "DALLA FAVOLA HEIDENHEIM AL COLOSSO CHELSEA: IN ATTESA DI ATENE, NASCE LA CONFERENCE 24/25"