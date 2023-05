CONFERENCE, Ipotesi apertura Franchi per la finale

FirenzeViola.it

La richiesta partita dai social per aprire lo stadio Franchi in occasione della finale di Conference League potrebbe diventare realtà: secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, la Fiorentina starebbe seriamente pensando di mettere a disposizione il proprio stadio (con tanto di maxi-schermi) per assistere a Fiorentina-West Ham, ultimo atto di Conference in programma mercoledì 7 giugno all'Eden Arena di Praga.

Vista la portata dell'evento e le difficoltà oggettive di accaparrarsi i pochi biglietti messi a disposizione dalla Uefa, la società sta sondando in queste ore la fattibilità di un'operazione che potrebbe portare migliaia di tifosi al Franchi, un evento simile a quello visto al Maradona in occasione di Udinese-Napoli, gara giocata alla Dacia Arena di Udine che ha sancito lo Scudetto dei partenopei o, per tornare alla prima edizione di Conference, identico a quanto fatto l'anno scorso dalla Roma all'Olimpico per la finale di Tirana.