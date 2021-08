CONDÒ A FV, DV9? Volevano ripartire grazie a lui...

Il giornalista, Paolo Condò, ha parlato ieri a FirenzeViola.it anche del capitolo Vlahovic: "Il presidente deve decidere quale sia la dimensione che vuole dare alla Fiorentina. Se vuole portarla in Champions League deve riuscire a trattenere per un po' di anni i suoi grandi talenti perché quando hai la fortuna e la bravura di far crescere nel settore giovanile o prendere molto giovani calciatori come Vlahovic devi goderteli e chiedere loro di andar via dopo che ti hanno fatto fare dei risultati. 70 milioni di euro al giorno d'oggi sono tanti e conviene venderlo, ma stavi provando a risalire proprio grazie a lui... Ai tifosi non piace sempre ricominciare da zero. Commisso non vuole tenere la squadra nella parte destra della classifica come dimostra anche l'investimento per il Centro Sportivo, ma così facendo non riesce a fare quel salto di qualità che vorrebbe".

