COMUZZO, Palladino ha creduto in me fin dal ritiro 

Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al Messaggero Veneto in cui ripercorre la sua crescita e il suo inizio di stagione in maglia viola. Il classe 2005 ha raccontato come mister Palladino abbia creduto in lui fin dal ritiro, portandolo a esordire in campionato contro il Parma e riconfermandolo poi, per lui una piacevole sorpresa. Ha sottolineato l'importanza del duello con l'attaccante, che considera il suo punto forte, pur lavorando anche sull'impostazione del gioco.

Ha parlato delle sfide con giocatori come Leao e Morata, descrivendo Kean, suo compagno di allenamenti, come l'attaccante più forte mai affrontato. (Leggi qui l’articolo completo).