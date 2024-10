COMUZZO, IN TRIBUNA OGGI MA PRONTO A TORNARE PROTAGONISTA DOMENICA

FirenzeViola.it

Questa sera andrà in scena l'ultima gara dei viola impegnati in Nazionale, prima di fare ritorno a Firenze. L'Italia Under 21, infatti, alle 18:30 scenderà in campo a Trieste contro l'Irlanda per l'ultima gara del girone di qualificazione a Euro2025. Se Edoardo Bove è già certo di giocare dal primo minuto in mezzo al campo, l'altro viola, Pietro Comuzzo, salvo sorprese, dovrebbe andare addirittura in tribuna; poco male per Palladino che così potrà avere il classe 2005 ancora più fresco in vista di una molto probabile titolarità domenica contro il Lecce.

SOLO YLDIZ MEGLIO DI LUI - Qualora al Via del Mare il difensore dovesse partire dal primo minuto, sarebbe la settima sfida da titolare nelle otto partite di campionato disputate fin qui: 500 minuti giocati in totale quest'anno, 544 se si conta anche la Conference, in Serie A tra i giovani nati nel 2005 solo Yldiz della Juventus ha giocato di più. Una vera e propria iniezione di fiducia da parte di mister Palladino che è stata confermata anche dalla stessa società, non solo rifiutando le varie offerte di prestito per lui da Serie A e Serie B, ma anche rinnovandogli il contratto fino al 2028.

FIDUCIA AZZURRA - Fiducia e stima che non arrivano solo dagli ambienti viola: “Sono felice che giocatori come Comuzzo stiano giocando, che lo stiano facendo bene, e si stanno ritagliando uno spazio importante per la loro crescita", ha detto ieri il CT dell'Italia Under 21 Carmine Nunziata. A Firenze, dopo un timido scetticismo iniziale sulla sua permanenza, Comuzzo è riuscito a scalzare il posto a un senatore del gruppo viola come Quarta e, anche in vista della sfida di domenica, è pronto a riprendersi le chiavi della difesa.