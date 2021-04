COMMISSO, Stamani la visita al cantiere Viola Park

Rocco Commisso è tornato a Firenze, e si trova in città ormai da domenica. La giornata (anzi, la mattinata) di oggi per il presidente della Fiorentina è stata propizia per recarsi a Bagno a Ripoli, dove ha potuto constatare di persona lo stato di avanzamento dei lavori per il Viola Park, quello che dovrà diventare il nuovo centro sportivo viola. Clicca QUI per una delle notizie più lette di oggi.