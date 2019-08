COMMISSO, Sopresa ai tifosi in fila ai botteghini

A poche ore dal calcio d'inizio del debutto stagionale della Fiorentina in campionato allo stadio Artemio Franchi di Firenze contro il Napoli, Rocco Commisso ha fatto una sorpresa ai tifosi presenti in fila al botteghino. Selfie saluti per i tifosi presenti in coda per un biglietto di stasera o un abbonamento. Qui sotto il tweet dal profilo ufficiale Twitter della Fiorentina che mostra il tutto:

#RoccoCommisso saluta i tifosi viola in fila per abbonamenti e biglietti prima di #FiorentinaNapoli



🇺🇲 Rocco Commisso with fans at official #FiorentinaPoint #ForzaViola #QuestaÈFirenze pic.twitter.com/bPk8wVpKg8 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 24, 2019