COMMISSO, Servono controlli finanziari. Molti club...

Nella giornata odierna il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato ai canali ufficiali del club toccando molti punti. Sulla situazione finanziaria del calcio è stato molto diretto "La pandemia ha colpito tutti. La Fiorentina non ha mai rischiato il fallimento, quando c’è bisogno di soldi noi li mettiamo ma non tutti lo hanno fatto. Molte squadre non erano a bilancio e questo non è giusto. Va bene controllare che tutto sia in regola con il VAR ma allora servono anche controlli finanziari all’interno delle società. Non ci sono state le giuste penalizzazioni a queste squadre, la giustizia è uguale per tutti”. CLICCA QUI per leggere le parole complete del presidente.