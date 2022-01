COMMISSO, Impaziente: aspetta risposta da DV9

A dieci giorni dal termine del calciomercato si fa sempre più acceso il caso Vlahovic. Commisso, raccontato da chi gli sta vicino, sembra impaziente e non vuole più sottostare alle regole imposte dall'entourage di Vlahovic con cui i rapporti sono ancora sotto lo zero. Condizione essenziale è che Vlahovic non prenda più tempo e dia una risposta ai dirigenti, a Commisso in primis. Quella economica, invece, sono 80 milioni di euro per un addio già questo inverno: tanto chiede oggi la Fiorentina, con il club che a quel punto reinvestirebbe immediatamente una buona parte di ricavato per il suo sostituto. CLICCA QUI per leggere l'approfondimento di FV sul caso.