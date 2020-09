COMMISSO, Il presidente resterà a Firenze un mese

"Ora che sono tornato spero di rimanere qualche mese". Questa dichiarazione di Rocco Commisso appena sbarcato in Italia dopo 7 mesi di assenza aveva fatto subito notizia, visto che solitamente, il patron viola, non è mai stato a Firenze per più di qualche settimana. Anche in questo caso andrà così. La visita infatti sarà lunga, ma non certo di diversi mesi. Il presidente della Fiorentina si dovrebbe trattenere in città per circa un mese, sia per seguire le vicende legate alle infrastrutture, sia per il mercato che per le prime partite stagionali della squadra di Iachini.