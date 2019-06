COMMISSO, È ancora a Milano. Nel weekend...

Nonostante le notizie uscite qualche ora fa, per cui sembrava che Rocco Commisso avesse lasciato il capoluogo lombardo, secondo quanto appreso in questi istanti da FirenzeViola.it il prossimo proprietario della Fiorentina si trova invece ancora a Milano. Molto probabile però che per chiudere l'incontro, dato che come detto non dovrebbe prendere parte neanche Diego Della Valle, si vedano solamente gli avvocati, dotati di deleghe. Inoltre Commisso, che nel frattempo ha cambiato hotel e si è trasferito al Mandarin Oriental (lo potete vedere nella foto di FirenzeViola.it), ha le stanze prenotate fino a venerdì, anche perché il closing potrebbe protrarsi fino a quel giorno. Nel fine settimana, in ogni caso, il magnate conta di essere a Firenze.