COMMISSO, Consultati anche architetti internazionali

Tanti incontri con l'architetto Marco Casamonti a Firenze ma non solo: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il tema legato allo stadio nuovo è ormai un pensiero dominante nella testa del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che oltre a lavorare a stretto contatto con colui il quale si sta già occupando della realizzazione del centro sportivo di Bagno a Ripoli, assieme al suo staff in questi giorni ha avuto diversi incontri con studi di architettura internazionali, europei ed extraeuropei, che nelle loro attività hanno realizzato e progettato in passato nuovi stadi. L'obiettivo del patron viola è quello di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili da studi di architettura, non necessariamente solo italiani, che hanno questo tipo di competenze per poi procedere nella scelta dell'area dove sorgerà la nuova casa della Fiorentina e soprattutto nel progetto dell'impianto stesso.