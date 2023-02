Torna a parlare Rocco Commisso. Al termine del match tra Fiorentina e Torino, il presidente della Fiorentina ha detto così si Amrabat ai microfoni di Mediaset: "Poverino, si è fatto anche male. Comunque è andata come previsto, come avevamo detto un mese fa i migliori non li vendiamo e così è stato. Qui in Italia ci piace parlare tanto e fare poco". CLICCA QUI per leggere tutte le parole.