Commissariamento Franchi, Abodi: “Parere positivo dalla conferenza Stato-Regione”

Commissariamento Franchi, Abodi: "Parere positivo dalla conferenza Stato-Regione"
Il Ministro per lo Sport Andrea Abodi ha parlato dagli stati generali della montagna svoltisi all'Abetone, rilasciando le seguenti dichiarazione sul tema legato alla ristrutturazione dello Stadio Franchi e alla possibilità che il nuovo impianto rientri negli stadi di Euro 2032: "Chiaro che è una competizione ancora aperta non per due ma per cinque stati, perché tutti hanno manifestato interesse e come in tutte le competizioni l'importante è conoscere le regole del gioco, che sono tappe già predeterminate. Noi a luglio dobbiamo avere progetti non solo tecnici ma anche finanziari approvati. A settembre la federazione deve poter segnalare cinque stadi e a ottobre la Uefa deve ufficializzare la questione. Questo presuppone che a Firenze i cantieri debbano essere aperti tra aprile e maggio del 2027. Quando le regole sono chiare la competizione è corretta".

Sul commissariamento per lo stadio Franchi nell'ottica di accelerare i tempi. A che punto siamo?: "Il Commissario designato stamani ha avuto dalla conferenza stato-regione l'ultimo parere positivo. Quindi quella che fino ad oggi è stata la designazione con concerto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Ministro dell'Economia e delle Finanze da lunedì sarà in periodo di nomina e potrà pienamente operare anche se il commissario nel suo ruolo di Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici già conosce tutti gli stadi molto bene"