Live Fiorentina-Jagiellonia 0-3, tripletta di Mazurek: inizio ripresa da horror

58'- Ancora Jagiellonia, destro in porta debole di Pozo bloccato facilmente da De Gea.

56'- Traversone insidioso dalla sinistra di Pululu e palla che termina sul fondo.

54'- Iniziativa sulla destra di Fabbian che conquista un angolo con un cross murato.

53'- Avvio di ripresa difficilissimo per la squadra di Vanoli, che ora fatica a produrre occasioni pericolose.

49'- Terzo gol dello Jagiellonia. Ancora Mazurek a battere stavolta De Gea con un destro sul secondo palo. Proteste viola per un fallo su Piccoli a inizio azione.

48'- Occasione Fiorentina. Bella giocata e bel cross dalla destra di Harrison che imbecca in area Piccoli. L'attaccante viola anticipa tutti ma gira debolmente e centralmente il pallone bloccato da Abramowicz.

46'- Al via il secondo tempo con due novità nella Fiorentina, Harrison e De Gea hanno preso il posto di Fortini e Lezzerini.

----INTERVALLO----

48'- Termina qui il primo tempo.

48'- Raddoppio dello Jagiellonia. Destro di Mazurek dalla sinistra deviato da Comuzzo in scivolata che scavalca Lezzerini.

45'- Saranno tre i minuti di recupero.

45'- Ancora Jagiellonia. Romanczuk colpisce in acrobazia sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma non da forza alla conclusione. Lezzerini blocca a terra senza grossi problemi.

43'- Brutta uscita di Lezzerini su una punizione dalla trequarti dello Jagiellonia, palla che resta in area e viene calciata al volo da Bernardo Vital, che per fortuna non inquadra di molto lo specchio lasciato vuoto della porta.

40'- Punizione dalla trequarti di destra per lo Jagiellonia calciata direttamente tra le braccia di Lezzerini.

36'- Punizione viola calciata da Mandragora in area che si conclude con un nulla di fatto.

36'- Cambio forzato per lo Jagiellonia, esce per infortunio Jozwiak ed entra Drachal.

34'- Ottima iniziativa sulla sinistra di Fazzini che salta Wojtuszek e viene steso dal numero 15 dello Jagiellonia. Punizione da zona interessante per i viola.

32'- Traversone dalla destra di Pozo e colpo di testa in area di Pululu che anticipa Comuzzo ma non crea pericoli a Lezzerini.

29'- Ottima sortita offensiva della Fiorentina. Fabbian apre in campo aperto sulla destra per Dodo che, dopo una progressione, restituisce palla al limite per l'ex Bologna, bravo con un velo a liberare Mandragora il quale però al momento del tiro scivola vanificando tutto.

26'- Fiorentina frastornata dal gol degli ospiti che ora provano a spingere alla ricerca del raddoppio.

23'- Vantaggio dello Jagiellonia. Uno due al limite dell'area tra Pululu e Mazurek che porta l'inserimento in area di quest'ultimo che calcia verso la porta di Lezzerini, trova la respinta del portiere viola ma la palla viene poi ribattuta in rete dallo stesso Mazurek.

20'- Piccoli vicinissimo al vantaggio. Errore sul rinvio del portiere Abramowicz, ne ha approfitta l'attaccante viola che controlla in area di petto e poi con il destro calcia a chiudere sul primo palo trovando al risposta in tuffo dell'estremo difensore dei polacchi.

17'- Bella uscita palla da dietro di Fortini che porta all'ammonizione per Jozwiak.

13'- Ancora Fiorentina pericolosa sempre di testa, stavolta con Piccoli il cui stacco sul secondo palo produce un colpo di testa a parabola respinto in qualche modo da Abramowicz sulla cui respinta poi Ndour ha provato una rovesciata non andata a segno.

12'- Pongracic vicino al gol! Bel colpo di testa del difensore viola e respinta laterale di Abramowicz.

12'- Ottima ripartenza viola sull'asse Ndour-Gosens che ha portato quest'ultimo al cross dalla sinistra e a guadagnare poi il primo angolo del match.

10'- Occasione Fiorentina! Fabbian va in pressione su un retropassaggio in direzione del portiere Abramowicz e per poco non ruba palla.

9'- Punizione battuta da Wdowik, mischia in area e fallo fischiato a favore della difesa viola.

7'- Ammonito Comuzzo per un fallo al limite dell'area su Pululu.

4'- Occasione Jagiellonia. Liscio incredibile di Comuzzo che lancia Pululu in uno contro uno con Lezzerini. L'attaccante degli ospiti per fortuna sbaglia la conclusione e serve un pallonetto morbido tra i guantoni del portiere viola.

3'- Prime sortite offensive dello Jagiellonia sulla sinistra che non hanno prodotto pericoli per la retroguardia viola.

1'- Via si parte! Primo pallone giocato dallo Jagiellonia.

È tutto pronto allo Stadio Artemio Franchi per il fischio d'inizio del ritorno del playoff di Conference League tra Fiorentina e Jagiellonia. I ragazzi di Paolo Vanoli, che ripropone nove undicesimi della formazione titolare che ha vinto e convinto con un netto 3-0 in Polonia, sono chiamati ad una prova di maturità nella gestione del risultato dell'andata. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida, restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (4-1-4-1): 1 Lezzerini; 2 Dodo, 15 Comuzzo, 5 Pongracic, 21 Gosens; 27 Ndour; 29 Fortini, 8 Mandragora, 80 Fabbian, 22 Fazzini; 91 Piccoli.

A disposizione: 43 De Gea, 50 Leonardelli, 6 Ranieri, 60 Kouadio, 65 Parisi, 62 Balbo, 44 Fagioli, 63 Bonanno, 19 Solomon, 17 Harrison, 10 Gudmundsson, 20 Kean.

Allenatore: Vanoli.

JAGIELLONIA (4-2-3-1): 50 Abramowicz; 15 Wojtuszek, 13 Vital, 70 Pelmard, 27 Wdowik; 86 Mazurek, 6 Romanchuk; 7 Pozo, 11 Imaz, 72 Jozwiak; 10 Pululu.

A disposizione: 66 Damasiewicz, 44 Konstantopoulos, 23 Montoia, 4 Kobayashi, 31 Flach, 8 Drachal, 77 Szmyt, 17 Sylla, 9 Rallis.

Allenatore: Siemieniec.

Stadio: Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro: Jovanovic (Ser).