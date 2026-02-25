Dove vedere Fiorentina-Jagiellonia in tv. Niente diretta in chiaro

Dove vedere Fiorentina-Jagiellonia in tv. Niente diretta in chiaro
Oggi alle 21:40
di Redazione FV

Domani tocca all'Europa League e alla Conference League. La Fiorentina, forte del 3-0 dell'andata, ospita alle 18.45 lo Jagiellonia, mentre il Bologna, che una settimana fa ha vinto 1-0 in casa del Brann, si gioca il passaggio del turno al Dall'Ara.  Ecco dove vedere tutte le gare del giovedì di coppa, con la squadra viola che sarà trasmessa da Sky in esclusiva, niente diretta in chiaro dunque:

18.45 Diretta Gol Europa e Conference League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 
18.45 Fiorentina-Jagiellonia (Conference League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT 
18.45 Ferencvaros-Ludogorets (Europa League) - SKY SPORT MIX 
18.45 Stoccarda-Celtic (Europa League) - SKY SPORT
18.45 Stella Rossa-Lille (Europa League) - SKY SPORT 
18.45 Viktoria Plzen-Panathinaikos (Europa League) - SKY SPORT 
20.00 Al Riyadh-Al Ahli (Saudi League) - SPORTITALIA 
21.00 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 
21.00 Bologna-Brann (Europa League) - SKY SPORT  UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT 
21.00 Nottingham Forest-Fenerbahçe (Europa League) - TV8, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 
21.00 Celta-PAOK (Europa League) - SKY SPORT 
21.00 Genk-Dinamo Zagabria (Europa League) - SKY SPORT 
 