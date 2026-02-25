Top FV, con il Pisa il migliore della Fiorentina è stato Ranieri. Fagioli il 2°

Top FV, con il Pisa il migliore della Fiorentina è stato Ranieri. Fagioli il 2°
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 23:20
di Redazione FV

È stato Luca Ranieri il migliore in campo di Fiorentina-Pisa secondo i lettori di Firenzeviola.it. L'ex capitano gigliato, autore di una prestazione con almeno un paio di chiusure decisive, ha raccolto il 46 per cento dei voti totali, staccando e non di poco gli altri protagonisti gigliati. Fagioli è il secondo più votato col 16 per cento, mentre al terzo posto si piazza Kean. Questi i voti nel dettaglio:

De Gea 0.3 %

Dodo 4.01 %

Pongracic 0.61 %

Ranieri 46.71 %

Parisi 2.8 %

Fagioli 16.73 %

Harrison 1.36 %

Ndour 9.77 %

Brescianini 3.18 %

Solomon 2.2 %

Kean 11.05 %

Comuzzo 0.23 %

Piccoli 0.08 %

Fabbian 0.3 %

Fazzini 0.68 %