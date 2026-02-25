Top FV, con il Pisa il migliore della Fiorentina è stato Ranieri. Fagioli il 2°
FirenzeViola.it
È stato Luca Ranieri il migliore in campo di Fiorentina-Pisa secondo i lettori di Firenzeviola.it. L'ex capitano gigliato, autore di una prestazione con almeno un paio di chiusure decisive, ha raccolto il 46 per cento dei voti totali, staccando e non di poco gli altri protagonisti gigliati. Fagioli è il secondo più votato col 16 per cento, mentre al terzo posto si piazza Kean. Questi i voti nel dettaglio:
De Gea 0.3 %
Dodo 4.01 %
Pongracic 0.61 %
Ranieri 46.71 %
Parisi 2.8 %
Fagioli 16.73 %
Harrison 1.36 %
Ndour 9.77 %
Brescianini 3.18 %
Solomon 2.2 %
Kean 11.05 %
Comuzzo 0.23 %
Piccoli 0.08 %
Fabbian 0.3 %
Fazzini 0.68 %
Pubblicità
Notizie di FV
Copertina
FirenzeViolaA caccia di un poker di vittorie e degli ottavi di Conference. Con lo Jagiellonia Piccoli in attacco, dietro Comuzzo
Lorenzo Di BenedettoLa luce in fondo al tunnel e una vittoria che scaccia tanti fantasmi. La stagione della Fiorentina può cambiare in un attimo, basta poco. Salvezza e Conference: serve un piano chiaro. Mancano 12 giornate ma i viola ne hanno 10 per restare in A
Angelo GiorgettiFiorentina consapevole, ma rischi evitabili. Cambi in ritardo, la nuova solidità mentale è servita nel finale. Ranieri che salvataggio: il migliore insieme a Kean e Fagioli (a parte uno svarione). Ora calcoli contro lo Jagiellonia e testa a Udine
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com