Come sta Gudmundsson e il permesso a Fagioli: le ultime sulla Fiorentina

"Sì, sta meglio. Già col Pisa era in panchina. Domani spero di dargli minutaggio perché è un giocatore molto importante per noi". Così Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha risposto alla domanda sulle condizioni di Albert Gudmundsson alla vigilia della partita contro lo Jagiellonia, in programma al Franchi domani alle 18.45. Parole che fanno pensare a qualche minuto nel finale per l'islandese che poi spera in una maglia a Udine, anche se il suo posto da titolare è a rischio dopo le recenti prestazioni di Solomon e Harrison (Leggi qui).

Per il resto, tutti presenti per la Conference, anche Fagioli che era assente dall'allenamento oggi pomeriggio e ha raggiunto il Viola Park in serata dopo il permesso ricevuto dalla società. Domani ci sarà, anche se partirà dalla panchina.