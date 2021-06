COME GIOCHEREBBE OGGI LA VIOLA DI GATTUSO

Come giocherebbe oggi la Fiorentina di Gattuso? Un giochino che rischia di essere poco realistico a due settimane dall'apertura di un mercato che cambierà gli equilibri della rosa, ma utile per capire dove e come i dirigenti viola dovranno andare ad operare per migliorare la qualità della squadra a disposizione di Gattuso.

Detto che dalla società filtra la volontà di puntare ancora su Dragowski, che quindi a meno di offerte clamorose sarà ancora il portiere della Fiorentina, nella difesa a 4 che prepara Gattuso i titolari ad oggi sarebbero ancora Pezzella e Milenkovic, con Igor e Martinez Quarta subito dietro. Una situazione un po' precaria se si considera che entrambi valutano un'eventuale esperienza altrove, e siccome Caceres non è in odore di conferma, per questo la Fiorentina è già sul mercato per cercare un profilo che possa tutelare la squadra viola.

Sulle fasce il discorso non è così dissimile: sulla sinistra Biraghi e Lirola partono da titolari sulla carta, con Venuti primo panchinaro per la fascia destra ed eventualmente con l'adattamento di Igor a sinistra. Ma soprattutto la situazione legata all'esterno spagnolo andrà chiarita, se è vero che negli ultimi mesi ha fatto capire a più riprese la sua volontà di restare a Marsiglia.

A centrocampo la coperta è corta, e per questo la Fiorentina sta cercando un profilo di spessore. Per il ruolo dei due mediani previsti da Gattuso sono i soli Pulgar ed Amrabat a poter essere considerati di ruolo, dal momento che Castrovilli e Bonaventura hanno più caratteristiche offensive e dunque dovrebbero essere spostati più avanti.

Proprio i due appena citati andrebbero dunque a formare il pacchetto di esterni e trequartisti a supporto della prima punta Vlahovic (con la posizione di Kouame ancora da definire). In attesa di conoscere il futuro di Ribery, ad oggi sarebbe Callejon il terzo esterno a destra.

Una situazione comunque in divenire, se consideriamo che i ruoli su cui la Fiorentina vuole investire di più nel mercato sono proprio quelli del pacchetto di esterni. Ma che fa riflettere gli uomini mercato su quali profili andare a cercare.