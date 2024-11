COM-FIO, Ecco alcuni post social dei giocatori viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L’entusiasmo è alle stelle in casa Fiorentina, con un gruppo che ha centrato la settima vittoria consecutiva in campionato. I festeggiamenti non si sono limitati al campo, ma sono proseguiti anche sui social, dove molti giocatori hanno condiviso la loro gioia con i tifosi.

A partire da David De Gea, protagonista di una super parata decisiva, eletto migliore in campo nelle pagelle di FirenzeViola.it, che lo ha celebrato con il commento: “No let up” ovvero “Mai mollare”.

Anche Robin Gosens ha espresso il suo entusiasmo scrivendo: “Orgoglioso di questa squadra. Vittoria sofferta. Vittoria bellissima!”.

Comuzzo, invece, ha commentato: “Non una partita facile, ma ne siamo usciti da squadra, +3️”.

Infine, l’autore del primo gol della partita, Adli, ha postato: “Fiero di fare parte di questa squadra! Andiamo ️”.

Questi sono solo alcuni dei messaggi condivisi per celebrare i tre punti conquistati. La squadra e i tifosi sembrano sempre più uniti in questa cavalcata entusiasmante.