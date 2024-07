COLPANI, IL PUPILLO DI PALLADINO NEL MIRINO: L'INVESTIMENTO E IL RUOLO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il raduno della Fiorentina è iniziato nel segno di Moise Kean. E' lui il primo volto nuovo di questa nuova stagione, iniziata ieri con il raduno al Viola Park, dove erano presenti in circa una quindicina su trentuno convocati. Se per Palladino adesso è arrivato il momento di pensare solo al campo, la dirigenza è chiamata a muoversi sul mercato con l'obiettivo di rinforzare tutti i reparti. Sfumato Zaniolo, in attacco la Fiorentina ha messo nel mirino Andrea Colpani del Monza.

Una vecchia conoscenza del mister che lo ha avuto a Monza nelle ultime due stagioni di Serie A e con il quale il trequartista ha giocato la bellezza di 3478 minuti, mettendo a segno 11 gol e 5 assist in 60 partite giocate. Colpani era uno dei fedelissimi di Palladino, con lui l'anno scorso non ha saltato neanche una partita, ed è logico pensare che il suo nome sia stato fatto dallo stesso allenatore che inevitabilmente accoglierebbe a braccia aperte uno che può essere definito un suo pupillo.

L'investimento alla Zaniolo

Il giocatore ha un quotazione importante, circa 20 milioni. Ci sono stati dei contatti fra il Monza e la Fiorentina, con i viola che vorrebbero provare a convincere la società lombarda con un prestito oneroso e diritto di riscatto. Comunque l'investimento che farebbe la società gigliata su Colpani è in linea con quello che aveva in mente per Nicolò Zaniolo. Quindi, a tutti gli effetti, la trattativa che porta al trequartista del Monza sembra più che fattibile. Il fatto che Palladino lo conosca potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella scelta del calciatore ma aggiunge anche quel qualcosa in più che potrebbe spingere la Fiorentina ad affondare il colpo.

Il ruolo

Palladino sa bene che un elemento come Colpani porta più soluzioni tattiche e per l'idea di gioco che lo stesso tecnico ha mostrato in questi anni, ma anche a parole in conferenza stampa, il fantasista del Monza sarebbe un jolly perfetto nel suo scacchiere. A Monza nelle ultime due stagioni Palladino ha variato dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1 e Colpani ha svolto ben tre ruoli. Quando la difesa era a 3, giocava come seconda punta, mentre quando il tecnico è passato a 4 per alcune partite Colpani ha svolto l'esterno destro o il trequartista. Un giocatore duttile e pronto al salto di qualità che a Palladino sicuramente non dispiacerebbe avere.