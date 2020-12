COL MERCATO ALLE PORTE HA INIZIO IL TOTOATTACCANTI

Dall'intervista fiume cui Rocco Commisso si è sottoposto nel tardo pomeriggio di ieri non sono estrapolabili indicazioni di mercato per scelta del medesimo presidente, il quale non ha voluto lasciarsi andare a certe riflessioni. Tuttavia il suo imminente approdo a Firenze è legato anche e soprattutto alla sessione di trattative in procinto di aprire i battenti. Ed è giusto sottolineare come la crisi economica generale, ben nota, faccia presumere che gli investimenti saranno limitati e che gli eventuali acquisti della Fiorentina si verificheranno a fronte di cessioni. Le quali con ogni probabilità inizieranno dall'attacco: vedi Patrick Cutrone e Christian Kouame. Donde la lista dei possibili sostituti.

Il club viola pare difatti essere in trattativa col bomber ventiduenne della Steatua Bucarest, Dennis Man, valutato 14 milioni e per il quale sono attesi sviluppi nel giro di due settimane al massimo. Resta in piedi la pista Felipe Caicedo, notoriamente in rotta con la Lazio e il tecnico Simone Inzaghi. Non solo, i quotidiani odierni rilanciano i profili in passato già accostati alla Fiorentina di Roberto Inglese e Kevin Lasagna, delle cui prestazioni sportive Parma e Udinese si priveranno però solo a peso d'oro. C'è poi la novità M'Bala Nzola come potenziale pedina di scambio - alla pari - con Kouame, in direzione La Spezia. Si valuta infine il classe '93 Jean-Pierre Nsame, dello Young Boys (CLICCA QUI).