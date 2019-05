CINCOTTA, Non è sul mercato per la Fiorentina

Il Mondiale di Francia tiene tutto sospeso, per fortuna, visto che il calcio femminile ha questa grande opportunità dopo 20 anni e nessuno vuole distrazioni di mercato. Così anche le panchine delle big di serie A sono in stand-by dopo l'addio di coach (vuole essere chiamata così) Carolina Morace al Milan. Tra i vari nomi fatti per sostituirla ci sono quello di Piovani del Sassuolo che conosce molte rossonere, del viola Antonio Cincotta ed anche del ct Milena Bertolini. E se così dovesse essere lei, se ne parlerà solo dopo il Mondiale magari al termine di un ciclo - si spera - vincente in azzurro. Altri nomi in rampa di lancio è anche quello della Bavagnoli che a Roma ha fatto molto bene e e che ha vinto la panchina d'oro pur non avendo vinto nulla. Per Antonio Cincotta in realtà la società viola fa trapelare che se lo tiene stretto, forti di un accordo pluriennale in vigore, stipulato lo scorso anno quando il tecnico firmò il suo contratto come allenatore unico delle viola (prima affiancava Fattori). Nonostante l'amarezza di uno scudetto e una Coppa perse al fotofinish (ma con una Supercoppa e un piazzamento europeo in mano), la Fiorentina intende proseguire con lui, giovane, preparato (ecco perché è stato cercato anche dal Milan) e giustamente ambizioso, puntando anche a fare bene in Champions sperando in sorteggi più benevoli. Certo i risultati poi dipenderanno anche dal mercato d'altronde (il tecnico si è lamentato di una coperta troppo corta, come accaduto nel finale di stagione per i tanti infortuni) e dalle giocatrici che gli saranno messe a disposizione.