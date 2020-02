CHIESA, Tira in porta più di tutti: è nella top 15 di A

Federico Chiesa è il giocatore della Fiorentina che ha tirato più in porta. Il classe '97 si trova nella top 15 della Serie A tra i calciatori che tirano di più in porta. Ovviamente in testa a questa classifica non ci poteva che essere Cristiano Ronaldo, seguito dal capocannoniere Ciro Immobile e a chiudere il podio Edin Dzeko. Per Federico, che si piazza in dodicesima posizione sono ben 50 i tiri totali, di cui 32 sono finiti in porta mentre i restanti 18 fuori dallo specchio. Il figlio d'arte però nell'ultimo periodo sembra aver affinato la mira...

E con i due pali colpiti con la Sampdoria è anche il calciatore viola che ha colpito più pali: ben tre da inizio stagione. Decisamente tanti considerando che quello che ne ha presi di più è Lorenzo Insigne a quota cinque.