CHIESA, La palla passa a Commisso. L'entourage...

Il comunicato della Fiorentina non sposta gli equilibri a proposito del futuro di Federico Chiesa (Leggi qui). Il giocatore ha un contratto lungo con i viola e quindi si parte comunque dal presupposto che sia un giocatore a tutti gli effetti della Fiorentina. Fino al momento in cui non verrà fatta chiarezza a proposito del passaggio di proprietà, anche parlare del futuro del numero 25 risulta essere praticamente inutile.

Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, anche l'entourage ha appreso la notizia senza particolari reazioni, perché la sensazione è semplicemente che la palla passi dalle mani dell'attuale proprietà a quella guidata da Rocco Commisso, in queste ore a Milano proprio per accelerare il closing della trattativa con l'italo-americano che evidentemente vuole una rosa comprensiva del suo gioiello.