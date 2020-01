CHIESA, Italiano, gol e gioventù: il migliore in A

Prima Pezzella con la SPAL, poi Cutrone in Coppa Italia, infine Chiesa e Vlahovic al San Paolo. Il terzo successo ottenuto dalla Fiorentina in una settimana ha messo in mostra altri due giocatori che - con i loro gol e le loro giocate - hanno deciso il match contro il Napoli.

Per Chiesa, infatti, la cura Iachini sembra aver sortito parecchi effetti positivi. Di pari passo con le indubbie doti atletiche e tecniche che già - se pure a sprazzi - aveva messo in mostra nella prima parte del campionato, sta infatti crescendo anche l'incisività del giocatore in campo (e non solo con la maglia viola). Del resto, secondo le statistiche Chiesa - che è l'unico giocatore nato dopo il 1° gennaio del '97 ad aver già segnato 18 reti in Serie A - è l'italiano più giovane ad aver preso parte attiva a sei gol in questo campionato (tre reti e tre assist per lui). Ovviamente il migliore nella Fiorentina, al pari di Erick Pulgar. Considerando il potenziale, dunque, il suo girone di ritorno in maglia viola potrebbe regalare significative impennate di rendimento, con tutti i benefici al seguito.