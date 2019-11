CHIESA, IBRA E MERCATO: GLI APPROFONDIMENTI DI GARRISCA AL VENTO!

È tornato "Garrisca al Vento!" in una versione del tutto inedita. La trasmissione a cura della redazione di FirenzeViola.it cambia la propria veste: non è più radiofonica ma televisiva. Oggi vi proponiamo la settima edizione della nostra trasmissione condotta da Pietro Lazzerini e Lorenzo Di Benedetto che vi accompagnerà con un appuntamento fisso, ogni venerdì. Tanti i temi trattati durante la trasmissione: dal rendimento di Chiesa al calciomercato invernale passando per Ibrahimovic.

Tra le voci raccolte dalla nostra redazione in questa puntata c'è anche quella del procuratore ed esperto di calcio, Giocondo Martorelli che ha commentato così il rendimento del tecnico della Fiorentina fin qui: "Montella sta subendo delle critiche gratuite e non corrette. Dobbiamo fare un passo e ricordarci in che situazione è arrivata questa nuova proprietà".

Sul tema Federico Chiesa, e non solo, si è invece espresso il nostro opinionista e prima firma del Corriere della Sera Mario Sconcerti: "Se la società ritiene di avere fiducia nel tecnico Montella è giusto che la tenga. Non bisogna andare contro la volontà della società. Montella si deve adeguare perché vedo una Fiorentina con pochi nervi. Io lo considero un buon allenatore ma non un leader. Non so come sta fisicamente Pedro ma un attaccante a questa formazione serve e non poco. Non mi risulta ancora di un possibile arrivo di Florenzi in maglia viola, anzi a Roma parlano di uno scambio Florenzi e Antenucci per Castrovilli, ma è stato completamente smentito da Firenze. Il migliore acquisto adesso sarebbe Federico Chiesa, ha un malessere intorno a se e si sente in difficoltà. Non ha un problema tecnico".

Presenti nella puntata come al solito i retroscena dell'esperto di mercato Niccolò Ceccarini che ha fatto il punto su alcune possibili trattative di gennaio: "In vista del mercato di gennaio le possibili operazioni sono due: una mezz'ala e un esterno a tutta fascia, Alessandro Florenzi è un'idea ma bisogna ancora aspettare un mese circa. Restano vive le opzioni De Paul e Berge".

Chiusura, infine, con la testimonianza di Yuri, ragazzo fiorentino di 31 anni che dal 2007 ha dovuto iniziare una clamorosa battaglia contro l'osteosarcoma che lo ha colpito a 19 anni e che lo ha costretto a subire ben dieci operazioni e l'amputazione della gamba destra.Ora però, ha bisogno di aiuto. La protesi meccanica gli sta creando qualche problema e per questo sta cercando di raccogliere dei fondi, 80mila euro, per una nuova protesi elettronica che lo possa aiutare a camminare in modo migliore.

Clicca qui sotto per vedere l'intera puntata di "Garrisca al Vento!":