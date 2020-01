CHIARUGI A FV, Che scossa di Iachini. Chiesa...

Tra gli interventi più interessanti dell’ultima puntata di “Garrisca al Vento” (trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina a cura della redazione di Firenzeviola.it in onda anche su Italia 7) c’è stato anche quello del 'ex viola Luciano Chiarugi. Queste le sue parole: "A Napoli la Fiorentina ha fatto vedere di aver cambiato passo. Il pareggio di Bologna ci aveva penalizzato. Con la Spal c'è stata anche fortuna. Ma nelle ultime due gare con l'Atalanta e Napoli si è vista la scossa che ha dato Iachini alla squadra. Chiesa? Mi è sembrato di rivedere il Chiesa dei primi tempi, a tutto campo, con voglia, grinta. Cutrone? E' un bell'acquisto. Sia Vlahovic che Cutrone e Chiesa ci faranno vedere delle cose estremamente interessanti. Mercato? Adesso siamo già più tranquilli. Dobbiamo avere pazienza e scegliere il giocatore giusto. Soprattutto per quanto riguarda il futuro: l'acquisto di Cutrone è mirato al futuro. Vlahovic anche, Castrovilli idem. Dobbiamo lavorare su questi basi per costruire una grande squadra. Sottil? E' impaziente, vuole giocare e ha ragione. Non so quanto spazio potrà trovare. E' un ragazzo però estremamente interessante".