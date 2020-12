CHIARA BAGLIONI, Piantato l'albero in sua memoria

In occasione di queste festività natalizie così particolari, è arrivato un regalo davvero significativo per tutti coloro che hanno conosciuto Chiara Baglioni, la giovane giornalista con la passione per la Fiorentina scomparsa il 2 aprile 2018 dopo aver affrontato una lotta contro una lunga malattia. Il Comune di Firenze, alla vigilia di Natale, ha infatti comunicato alla madre di Chiara, Paola, che l’albero che la famiglia Baglioni aveva donato alla città in memoria di sua figlia (nell’ambito dell’iniziativa “Dona un albero”) è stato piantato nei giardini al confine tra Firenze e Bagno a Ripoli, in particolar modo nell’area verde che si trova tra Via Marco Polo e Via di Ripoli. Si tratta di un tiglio sul quale è stata apposta la seguente targa: “Dedicato a Chiara: che le radici di questo albero siano un segno forte della tua presenza tra noi nella città che amavi. Mamma e babbo”. Una bellissima iniziativa in memoria di una ragazza prematuramente scomparsa, il cui ricordo da oggi sarà ancora più indelebile. E il fatto che il tiglio di Chiara sia stato piantato a poche centinaia di metri da dove sorgerà il futuro “Viola Park” forse non è un caso. Ecco il rimando del posto in cui è stato piantato l'albero: